13 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرف على فيروس “الفدية الخبيثة” الذي أثار ذعر العالم.. وهذه نصائح “هيئة الاتصالات” تجاهه

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أثار فيروس “الفدية” الذعر على مستوى العالم، وهو برنامج خبيث يصيب الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، ويقوم بتشفير بياناتها وإغلاقها بحيث لا يمكن الوصول إليها، إلا بعد دفع مبلغ مالي كـ “فدية”، من الضحية إلى الهاكر.

ويمكن لفيروس الفدية أن يخترق جهازك عند تحميل رسالة أو رابط من شخص مجهول، ويكون محتوى الرابط ملفا يحتوي على برمجيات خبيثة، فيقوم الفيروس بتشفير البيانات المهمة في الجهاز أو بتشفير الجهاز بأكمله، بحيث لا يستطيع المستخدم الوصول إلى بياناته.

وأعلنت هيئة الاتصالات عن عدد من الخطوات يمكن أن تقلل من احتمال تعرض أجهزتك للفيروس، ومنها إنشاء نسخة احتياطية من بيانات جهازك باستمرار، لاسترجاعها في حال التعرض للفيروس، مع تجنب فتح الروابط المجهولة، وعدم تحميل ملفات مجهولة عبر البريد الإلكتروني.

ومن وسائل الحماية استخدام برنامج أصلي مكافح للفيروسات، وتحديثه باستمرار، وتحديث نظام التشغيل باستمرار، وتجنب الدخول للمواقع المشبوهة، وتنزيل البرامج والتطبيقات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وتجنب البرامج المقرصنة.

كما قدمت الهيئة نصائح في حالة إصابة جهازك بالفيروس، وهي تجنب الانصياع للهاكر بدفع الفدية، لأنه سيستمر في ابتزازك، أوقف العمليات على الجهاز والشبكة مباشرة، وقم باستعادة النسخة الاحتياطية، وإذا كان الجهاز المتضرر تابعًا لمؤسسة، أبلغ تقنية المعلومات مباشرة، وإن كان جهازًا شخصيًا، اتجه به إلى الوكيل لإصلاحه.

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