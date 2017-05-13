فيديو | لحظة طعن أردني لجندي إسرائيلي في القدس

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
-
فيديو | لحظة خطف ثلاثينية لطفلة من مجمع تجاري...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثَّقت كاميرات المراقبة واقعة خطف سيدة ثلاثينية لطفلة من داخل سوق تجاري، بحي النسيم
-
فيديو | متحدث “جامعة شقراء” يوضح حقيقة منع مس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد المتحدث باسم جامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز الجار الله عدم صحة ما تم تداوله
-
فيديو | أمطار غزيرة وسيول على الطائف وقراها.....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أظهر فيديو وصور متداولة، جريان مياه السيول بالأودية وصولاً للطرق وبالقرب من المنازل، نتيجة