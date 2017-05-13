14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فواكه تحافظ على نضارة البشرة

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

جميعنا يعلم بأن تناول الفواكه والخضراوات تلعب دورًا حيوياً هاماً ليس فقط في صحة الجسم ولكن أيضاً في مظهر بشرتنا، لكن هل تعلم بأن الفواكه صديقة حميمة للبشرة؟

وهنا جمعنا لك أهم الفواكه المفيدة للبشرة من موقع “Bright Side” لتبدو بشرتك أكثر توهجاً وإشراقاً:

التوت
تعتبر من “الأغذية الخارقة” التي تمتاز بأنها قليلة السعرات وعالية بالمغذيات، وبالرغم من حجمها الصغير إلّا أن فوائدها كبيرة وجلية، فهي مصدر أساسي لمضادات الأكسدة وغنية بالألياف والفيتامينات C و A، فإضافتها لنظامك الغذائي سينتج عنه أمور عظيمة.

التفاح
قد لا تكون من “الأغذية الخارقة” إلّا أنها تُعد من أفضل الأطعمة لبشرتك، فللحصول على بشرة شابة عليك بتناول التفاح الأحمر، الذي يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين لتعزيز مرونة الجلد.

البطيخ
يعتبر البطيخ من الفاكهة الصيفية التي لا بد أن تتناولها فهي حلوة المذاق ومنعشة، إذ تحتوي على نسبة 90% من المياه، فلذلك هي الحل الأمثل لترطيب بشرتك.

الموز
واحد من أفضل مصادر البوتاسيوم، الذي يحافظ على توازن رطوبة بشرتك. فإذا كانت بشرتك جافة فهذا أحد اعراض نقص البوتاسيوم.

الأناناس
كان الأناناس يُستخدم في بعض الثقافات كنبتة طبية، فهي الفاكهة الوحيدة المعروفة باحتوائها على أنزيم “بروميلين” الذي يحارب التهاب الجلد والتورم.

الفراولة
تعد من الفاكهة الفاتحة للشهية، فهي تحتوي على نسبة عالية من حمض “يلاغيتش” الذي يحارب أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتجاعيد.

البابايا
تحتوي نبتة البابايا على فيتامين “A” وأنزيم الباباين مما يساعد على تكسير البروتين غير النشط والتخلص من الخلايا الميتة.

الكيوي
بطعمها الحامض الحلو تحتوي الكيوي على فيتامين “C” الذي يُعد المُكوِّن الأساسي لتغذية الجلد ليبدو أكثر حيوية وإشراقاً.

الرمان
يعتبر من “الأغذية الخارقة”، التي تحتوي على مركبات قوية مضادة للشيخوخة والتي تساعد في تحفيز عملية تجديد خلايا الجلد.

الكرز
تحتوي على تركيز عالٍ من المواد المضادة للأكسدة أكثر من أي فاكهة أخرى، مما يساعد على محاربة الجزيئات الحُرة وبالتالي إبطاء عملية الشيخوخة.

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