14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: استحداث وظيفة محققة بـ”الادعاء”.. واستقطاب خريجات الحقوق للعمل بها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن اللجنة القضائية في مجلس الشورى وافقت على استحداث وظيفة “محققة” نسائية بهيئة التحقيق والادعاء العام، وتوظيف الكفاءات من خريجات كليات الحقوق بها.

وقالت المصادر إن الهدف من استحداث الوظيفة توفير الخصوصية للمتهمات والموقوفات خلال التحقيق، مضيفة أن المتهمة لا تستطيع الإفصاح بالكثير من التفاصيل أمام المحققين الرجال خاصة في القضايا التي تتصل بالعرض والأخلاق.

كما أوضحت أن اللجنة وافقت على توصيات عدد من الأعضاء تطالب هيئة التحقيق والادعاء بتوفير محامين للمتهمين الذين لا يستطيعون تكليف محامين للدفاع عنهم، وضرورة تضمين الهيئة جدولاً خاصاً بجرائم الوظيفة العامة في تقريرها السنوي، وذلك لمساعدة هيئة مكافحة الفساد على فهم طبيعة وأنواع هذه الجرائم.

وأضافت المصادر أن المجلس سيصوت على توصيات اللجنة القضائية في جلسة مقبلة بعد الاستماع لوجهات نظر اللجنة وأعضاء المجلس حولها، كما سيصوت على استكمال الإجراءات الخاصة لبدء 14 دائرة للتحقيق والادعاء لأعمالها، واعتماد 29 دائرة جديدة بهدف مواجهة ازدياد الأعمال المسندة للهيئة، وفقاً لصحيفة “الرياض”.

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