14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التعليم” توضح الحالات النظامية للتخلف عن أداء الاختبارات النهائية
﻿

“التعليم” توضح الحالات النظامية للتخلف عن أداء الاختبارات النهائية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أوضحت وزارة التعليم أن هناك 4 أعذار مقبولة نظاميًا، لتغيب الطالب عن أداء الاختبارات النهائية، وأولى حالات الأعذار المقبولة هي مرافقة الطالب أحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى، بشرط أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى (أب، أم، أخ، جد، ابن، زوج)، مع تقرير طبي معتمد، من داخل البلاد أو خارجها.

وأضافت أن ثاني الأعذار، وفق صحيفة “مكة”، هو تعرُّض الطالب للتوقيف من الجهات الأمنية، وإثبات ذلك بخطاب رسمي، والعذر الثالث هو وفاة أحد أفراد العائلة أثناء الاختبارات أو قبل انعقادها بفترة وجيزة، بشرط أن يكون من أقارب الدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن العذر الرابع هو تعرض الطالب لظرف مرَضي يمنعه من تأدية الاختبارات، وإثباته بتقارير طبية معتمدة، مؤكدة أن النظام يمنع إعادة المستوى أو السنة الدراسية التي نجح فيها الطالب، ويمنع كذلك اختبار الطالب خارج المدرسة، باستثناء المنومين بالمستشفيات، والمساجين، وأصحاب الظروف الخاصة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق