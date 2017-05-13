فيديو | موقف أبوي رائع.. معلم يخلع “عقاله” ويضعه على رأس أحد طلابه في حفل مدرسي

(أنحاء) – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو تداوله رولد مواقع التواصل الاجتماعي، موقف رائع لمعلم تجاه أحد الطلاب أثناء مروره في طابور في مناسبة بإحدى المدارس، ولم يكن يرتدي عقالا ولا شماغًا كباقي زملائه.
وأظهر مقطع فيديو عددًا من المعلمين والمسؤولين وقد جلسوا في ملعب المدرسة، في حين كان الطلاب يخرجون من باب يؤدي للملعب، ويرتدون الزي الوطني كاملا، الثوب والغترة مع العقال، فيما كان ينظم أحد المعلمين دخولهم.
ولاحظ المعلم أن أحد الطلاب لا يرتدي غترة ولا عقالا وقبل أن يخرج من الباب، جذبه من يده برفق، وظهر من المقطع أنه خلع غترته وعقاله، ليرتديهما الطالب حتى لا يكون مختلفا عن باقي زملائه.
وقد لقي المقطع وفعل هذا المعلم استحسانًا كبيرا من متابعيه، الذين أشادوا بفعل المعلم كما أشادوا بسرعة تصرفه، وهدوئه، دونما إحراج للطالب أو تعطيل للطلاب الآخرين.
#فيديو |#معلم يتصرف مع أحد #الطلاب بأسلوب أبوي وتربوي .. كل الشكر لهذا #المعلم الرائع#شكراً_معلمي#قناة_عين pic.twitter.com/yhripaQ5Ma
— قناة عين (@iEN_tv) May 13, 2017