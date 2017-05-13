14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أغرب الأشياء لا تحدث إلا فى اليابان

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