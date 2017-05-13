أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مجلس الأعمال المصرى السعودي: جسر الملك سلمان يستغرق 5 سنوات.. وبتكلفة 7 مليارات دولار
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | رصد أماكن اختباء وتمركز عناصر ميليشيا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رصد جنود القوات المسلحة على الحد الجنوبي، جنودًا تابعين لميليشيا الحوثي أثناء اختبائهم في
-
“التعليم” توضح الحالات النظامية للتخلف عن أدا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أوضحت وزارة التعليم أن هناك 4 أعذار مقبولة نظاميًا، لتغيب الطالب عن أداء الاختبارات
-
مصادر: استحداث وظيفة محققة بـ”الادعاء”.. واست...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أفادت مصادر بأن اللجنة القضائية في مجلس الشورى وافقت على استحداث وظيفة “محققة” نسائية
-
صور | إحباط تهريب أكثر من 2 مليون قرص “إمفيتا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكنت دوريات حرس الحدود المتقدمة بمنطقة الجوف فجر (السبت)، من إحباط محاولة تهريب مليونين