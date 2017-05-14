14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لو نطق السخاء …

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

في بادرة غير مستغربة كشف لنا نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري بأن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، قد وجه بالسخاء قدر الإمكان فيما يتعلق بصرف البدل النقدي للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطيه عبر حساب المواطن وصرف البدلات في موعدها ، إهتماماً وحرصاً من سموه على أن ينعم هذا الشعب بكافة طبقاته بحياةٍ طيبة.

فبلسان هذا الشعب المتطلع للمستقبل بنظرةٍ آمله نقول من القلب : شكراً ، فقد أثبت للعالم أجمع أننا ماضون بعون الله تعالى إلى تغييرٍ نحو الافضل ، بتحقيق تلك الاهداف ، وأعني هنا أهداف الرؤية  ، 2030 فالمتأمل في تلك الأهداف يجدها  تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، والتي إشتملت على خططاً واسعة تضم برامج إقتصادية ، وإجتماعية ، وتنموية ، تستهدف تجهيز السعوديه لما بعد النفط ، فمنذ أن أطلقت أهداف هذه الرؤية المباركة بإذن الله تعالى  ، لمسنا هذا السخاء ورأينا بوادره ، وليس بغريب  ، فلو نطق السخاء !!  لقال” أنت السخاء ” ؛ ؛ وحين نقوم بتعريف اوسع للسخاء : فهو ليس حصراً على بذل المال ! ، بل يشمل الوقت والجهد ، وبذل الغالي والنفيس من أجل العمل والمضي قدماً نحو التطور والإدراك ومن ثم الرقي ، حفظ الله لنا هذا الوطن ، وحفظ لنا خادم الحرمين الشرفين ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده  الأمين الأمير محمد بن نايف ، من لاتفي الاسطر بوصفه ، وحفظ ولي ولي العهد” ( أمير السخاء ) ” الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من كل مكروه وسوء ، والله خير الحافظين .

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