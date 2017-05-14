14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعودي ينحر ناقة احتفاءً بتصدي رجال حرس الحدود لمحاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

احتفى مواطن بتصدي رجال حرس الحدود في قطاع العيساوية لمحاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون على طريقته الخاصة؛ حيث نحر ناقة إكراماً لهم، وتعبيراً عن تقديره لجهودهم في التصدي لعمليات التهريب.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المواطن الذي عرّف نفسه بـ”أبو وهج” وهو يقوم بنحر الناقة في أحد المسالخ، موجهاً في رسالة شكره وتقديره لرجال حرس الحدود على ضبطهم المهربين والمخالفين.

وكانت دوريات حرس الحدود المتقدمة بمنطقة الجوف، وتحديداً في قطاع العيساوية، قد أحبطت أمس (السبت) محاولة تهريب مليونين ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية مع الأراضي الأردنية.

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