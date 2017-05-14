14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكة.. القبض على أفارقة يمارسون الشعوذة وإجهاض النساء

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أطاحت شرطة مكة المكرمة بـ 4 أشخاص من جنسية إفريقية؛ لممارستهم الشعوذة وإجهاض النساء وبيع حبوب وأعشاب منشطة للرجال؛ وأحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنهم.

وأفادت مصادر أن معلومات وصلت إلى رجال الشرطة السرية بشعبة الضبط الإداري في شرطة مكة؛ تفيد بقيام عدة أشخاص بممارسة الشعوذة وأعمال أخرى ضارة بالنساء في أحد مباني حي القشلة، لافتةً إلى أن قوة أمنية داهمت الموقع وتمكنت من القبض على 4 أشخاص من جنسية إفريقية.

وأشارت المصادر إلى أن القوة الأمنية عثرت مع المتهمين على 12 جوالاً، وأكثر من 170 شريحة جوال، وقرابة 50 قارورة عرق مختلفة الأحجام، وجواز سفر، وبناجر، وحبوب منشطة، وفقاً لصحيفة “سبق”.

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