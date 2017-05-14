14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش السوداني يعلن استشهاد جنديين بعمليات التحالف العربي في اليمن

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت القوات المسلحة السودانية “استشهاد اثنين من جنودها وإصابة آخرين من المشاركين في تحالف الشرعية في اليمن.”

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن العميد الدكتور أحمد خليفة أحمد الشامي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية قوله في بيان مساء السبت “إن ذلك جاء خلال سلسلة من العمليات الناجحة ضمن محور تقدم القوات السودانية هناك “.

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