14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | أطول أبراج العالم خلال الـ85 سنة الماضية

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

من برج كرايزلر الذي كان الأطول في العالم في الثلاثينات، إلى برج خليفة الذي يحمل اليوم لقب أطول مبنى في العالم في سجل غينيس للأرقام القياسية… إليكم بعض المباني التي توارثت هذا اللقب على مر الزمان 

بدأ سباق البشرية لبناء الأبراج المرتفعة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لتستمر ناطحات السحاب بإذهالنا إلى هذا اليوم، شاهدوا أبرز ناطحات السحاب التي رسمت بارتفاعها التاريخ بالصور التالية.

1930: مبنى كرايزلر 77 طابقا، 319 مترا، نيويورك، أمريكا

1931: مبنى امباير ستيت 102 طابقا، 443 مترا، نيويورك، أمريكا

1974: برج ويليس 108 طابقا، 527 مترا، شيكاغو، أمريكا

1998: برجا بتروناس التوأم 88 طابقا، 452 مترا، كوالالامبور، ماليزيا

2004: تايبيه 101 101 طابقا، 509 مترا، تايبيه، تايوان

2010: برج خليفة 163 طابقا، 830 مترا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

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