14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان” تعلن عن أكثر من 20 ألف منتج سكني وتمويلي.. غداً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أنّ ⁧الوزارة⁩ تواصل تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج ⁧سكني⁩، وقال غداً موعدنا للإعلان عن أكثر من 20 ألف منتج سكني وتمويلي.

وأضاف السويلم : المنتجات السكنية والتمويلية التي سيتم الإعلان غداً تشمل جميع مناطق المملكة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع منوهاً بأن الإعلان يستمر شهرياً عن دفعات برنامج ⁧سكني⁩ للوصول إلى هدف الوزارة لهذا العام البالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي .

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