الداهنة تحتفي بأوائل الدفعات من مدرستها المتوسطة والثانوية الحاصلين على الشهادات العليا

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
بحضور مدير إدارة التعليم بمحافظة شقراء الأستاذ خالد بن محمد الشبانة ورئيس مركز بادية الداهنة الأستاذ سلطان بن ذعار إبن حليس، إحتفت مدينة الداهنة أمس السبت ١٤٣٨/٨/١٧هـ، بتكريم خريجي متوسطة وثانوية الداهنة للبنين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والحاصلين على درجة بكالوريوس هندسة وتكريم الدفعة الأولى من المرحلة المتوسطة وتكريم الدفعة الأولى من خريجي الثانوية وكذلك الحاصلين على الرتب العسكرية والمشاركين في عاصفة الحزم في الحد الجنوبي والحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجي المتوسطة والثانوية.
وقد بدأ الحفل الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بمركز الداهنة (45 كم شمال شرقي شقراء) وقدمه الأستاذ فيصل القحطاني (مذيع القناة الأولى) ، بالنشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب خالد بن عيد الثبيتي ثم كلمة رئيس اللجنة المنظمة للحفل الأستاذ مذكر بن محمد الثبيتي، إثر ذلك قام مدير التعليم بمحافظة شقراء والراعي الرسمي للحفل المستشار عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف بتكريم خريجي الدفعة الأولى من المرحلة المتوسطة وعددهم أربعة مكرمين.
كما تم تكريم الدفعة الأولى من خريجي الثانوية عام ١٤١٩هـ وعددهم ( ١٢ )، ثم تكريم الحاصلين على بكالوريوس هندسة وكذلك الحاصلين على الماجستير وعددهم ( ١١ ) ، وتكريم الدكتور فايز بن الحميدي إبن قبلان الحائز على شهادة الدكتوراه.
عقب ذلك ألقى راعي الحفل المستشار الأمني الأستاذ عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف كلمة بهذه المناسبة، ثم قام المقدم الركن سلطان بن مذكر بن حليس نيابة عن والده اللواء الركن مذكر إبن حليس و الأستاذ الشبانة بتكريم الحاصلين على الرتب عسكرية والمشاركين في عاصفة الحزم في الحد الجنوبي.
وخلال الحفل، ألقى مدير التعليم بمحافظة شقراء كلمة بهذة المناسبة، بعد ذلك كرم رئيس مركز بادية الداهنة الأستاذ سلطان إبن حليس ومدير التعليم، الحاصلين على البكالوريوس من المرحلة المتوسطة.
ثم ألقى الإعلامي ناصر بن فالح الغربي الأمين العام لـ “إعلاميون” كلمة بهذة المناسبة أثنى خلالها على الفكرة التي تعد الأولى على مستوى السعودية والخليج بل والشرق الأوسط.
وقدم الأمين العام لـ “إعلاميون” خلال كلمته مقترحاً لمدير إدارة تعليم محافظة شقراء الأستاذ/ خالد الشبانة بتبي هذه الفكرة التي تستحق أن يتم تحويلها لمبادرة وطنية على مستوى مدارس المحافظة ثم تتبناها وزارة التعليم على مستوى السعودية، كما طالب بتفاعل خريجي المدرسة مع الفكرة ودعمها من منطلق مسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية حتى يكون هناك أثر وطني واجتماعي ومناطقي لخريجي المدارس.
كما قام الدكتور عبدالله الزبن ومدير التعليم بتكريم خريجي الثانوية الحاصلين على البكالوريوس، عقب ذلك ألقى الدكتور عبدالله الزبن كلمة بهذه المناسبة، ثم قام الشيخ محمد بن سلطان إبن حليس ومدير التعليم بتكريم رعاة الحفل وهم :
الراعي الرسمي المستشار الأمني الاستاذ عبدالرحمن صالح العبداللطيف ، الراعي الذهبي اللواء الركن متقاعد مذكر بن سلطان إبن حليس، الراعي الإعلامي عبد العزيز بن عبدالكريم العيسى عضو مجلس الشورى مدير عام ورئيس تحرير مجلة الدعوة، والرعاة المشاركين الأستاذ علي بن احمد المزروع ، الشيخ بتال بن يوسف إبن ذعار، والشيخ حمود بن سلطان إبن حليس.
وفي نهاية الحفل كرم رئيس اللجنة المنظمة للحفل الأستاذ مذكر الثبيتي، مدير التعليم الأستاذ خالد الشبانة بدرع تذكاري ، ودرع آخر لمقدم الحفل الأستاذ فيصل القحطاني .
وتثميناً لجهوده الكبيرة في تنظيم الاحتفالية الرائعة التي جمعتهم بزملائهم و أعادت للأذهان الذكريات الدراسية الجميلة، قام مجموعة من المكرمين بتقديم درع تكريمي لمذكر الثبيتي رئيس اللجنة المنظمة، عقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء المعد لهذه المناسبة.