14 مايو 2017 مـ / موافق 19 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“مسك الخيرية” تشارك في تنظيم المنتدى العالمي للأعمال في نيويورك
﻿

“مسك الخيرية” تشارك في تنظيم المنتدى العالمي للأعمال في نيويورك

بتاريخ أنحاء الوطن ،اقتصاد

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” مشاركتها في تنظيم المنتدى العالمي للأعمال الذي سيعقد يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1438هـ الموافق 20 سبتمبر 2017م في مدينة نيوورك الأمريكية، حيث من المنتظر أن يسلط المنتدى الضوء على عدة مواضيع منها التجارة ومستقبل العولمة ونشوء قيادة اقتصادية جديدة على الصعيد العالمي ومحركات النمو العالمي والقدرة البشرية على الابتكار والتحسين.

ويتزامن انعقاد المنتدى الذي تنظمه شركة بلومبيرغ بالشراكة مع “مسك الخيرية” ومجموعة علي بابا وشركة دانجوتي للصناعات المحدودة وشركة إيكسور القابضة التي تديرها عائلة أنييلي، يتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل، فيما من المنتظر أن يشارك ويحضر في المنتدى قادة حكوميين وكبار رجال الأعمال لمناقشة خطط التنمية والفرص العالمية.

كما سيجمع المنتدى رؤساء الدول والوزراء والرؤساء التنفيذيين والمنظمات غير الحكومية تحت سقف واحد لإجراء محادثات بناءة حول الأعمال التجارية العالمية، وسيمثل المنتدى منصة تضم الأعمال التجارية والحكومات ضمن اقتصادات ضخمة وأخرى ناشئة لتحقيق الازدهار الاقتصادي ودعمه، وسيمثل الحضور كل منطقة من مناطق العالم وكافة الاقتصادات العالمية الكبيرة.

وفي تعليقه حول انعقاد المنتدى قال الأمين العام لمؤسسة “مسك الخيرية” الأستاذ بدر العساكر، أن مسك الخيرية تعد مؤسسة غير ربحية، وتعمل على تطوير البرامج لتمكين الشباب السعودي من المشاركة الفعالة في الاقتصاد السعودي والعالمي، كما تعمل أيضًا مع شركاء عالميين ضمن المنظمات غير الحكومية والقطاعات الحكومية وقطاع الشركات لتسهيل عملية التنظيم لمثل هذه المنتديات، مضيفاً: “إن انعقاد هذا المؤتمر في نيويورك من شأنه تقوية التعاون العالمي وتبادل الأفكار في سبيل التصدي للتحديات العديدة في ظل اقتصاد عالمي سريع التغيّر، ونأمل أن يجني المشاركون الفوائد من هذه الفعالية”.

من جهته ذكر مؤسس شركة بلومبيرغ المحدودة ومؤسسة بلومبيرغ الخيرية، وعمدة سابق لمدينة نيويورك مايكل بلومبيرغ: “هذه فترة حرجة للاقتصاد العالمي، والأحداث التي جرت مؤخرًا حول العالم شكلت تحديًا للمبادئ التي تحكم التجارة في العقود القليلة الماضية، ففي الفترات الانتقالية كتلك التي نمر بها الآن أعتقد أنه من الضروري أن تتحد الحكومة والأعمال التجارية لحل المشكلات التي يمتد تأثيرها علينا جميعًا”.

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا: “لقد أنقذت التجارة العالمية مئات الملايين من الأشخاص حول العالم من الفقر، ويمكننا إنجاز أكثر من ذلك. وتتشرف مجموعة علي بابا بالتعاون مع شركة بلومبيرغ وشركة دانجوتي للصناعات المحدودة وشركة إيكسور ومؤسسة مسك الخيرية لجعل العولمة أكثر شمولًا فينتفع منها الشباب والشابات والأعمال التجارية الناشئة والدول النامية”.

وفي حديثه عن المنتدى قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دانجوتي للصناعات المحدودة أليكو دانجوتي أنه من المهم جدًّا أن نجتمع بصفتنا رؤساء للأعمال التجارية حول العالم لتحديد مستقبل النظام الاقتصادي العالمي وخلق بيئة تعكس الواقع الجديد للعولمة. لقد بدأنا في مناقشة هذه الأمور في منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، ونتطلع إلى توسيع دائرة الحوار مع كل من شركة بلومبيرغ ومجموعة علي بابا وشركة إيكسور ومؤسسة مسك الخيرية”.

من جانبه علق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة إيكسور السيد جون إلكان بقوله: “إن هذه الأوقات التي تشهد تغيرات سياسية وثقافية وتقنيّة استثنائية تسبب قلقًا وتعطيلًا للعديد من الناس. وبصفتنا أصحاب لأكبر الأعمال التجارية العالمية على المدى الطويل، فأننا متفائلون في شركة إيكسور حول قدرة الإنسان على الابتكار وتحسين أوضاع المجتمع، إلا أن ذلك يتطلب وضوح في الرؤية والحلول. لذا، فإننا نؤيد بحماس انعقاد المنتدى العالمي للأعمال الذي يجمع قادة من مختلف مشارب الحياة وأنحاء العالم لإيجاد حلول ذكية وعملية للتحديات الكبيرة التي نواجهها في عصرنا هذا”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق