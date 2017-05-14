14 مايو 2017 مـ / موافق 19 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “عائض القرني” يسخر من العدالة العالمية.. تلاحقون الداعية “ذاكر نايك” وتتركون بشار الكيماوي

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

بثّ الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، اليوم الأحد، يسخر فيه من ملاحقة الهند للداعية الإسلامي ذاكر نايك، فيما يزال بشار قاتل الشعب السوري محصنا.

وتساءل القرني ساخرا أي منطق هذا بقوله: “بشار، الجزار، الكيماوي، قاتل الشعب السوري، محصنا، وذاك الـ (نايك) الداعية المعتدل الوسطي يُجر للمحاكمة”.

وتابع: “العدالة العالمية تجر داعية معتدل مثل نايك للمحاكمة، وتطلق عليه اسم إرهابي، وتترك هذا الـ (بشار) الذي قتل الطفل والشيخ محصنا، هذا يسمى موت الضمير العالمي”.

يشار إلى أن وكالة التحقيقات الوطنية الهندية كانت قد قدمت مؤخراً طلبا لمكتب الشرطة الدولية “الإنتربول” في الهند بإصدار مذكرة اعتقال ضد الداعية الإسلامي الدكتور ذاكر نايك.

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