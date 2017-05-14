14 مايو 2017 مـ / موافق 19 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | اشتعال النيران في جهاز “ساهر” على طريق “الرياض – المجمعة”..والمصور يعبر عن فرحته

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-

أظهر مقطع فيديو تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أحد أجهزة الرصد الآلي “ساهر” وقد اشتعلت النيران به على طريق الرياض المجمعة السريع، فيما عبر مُوثق المقطع عن فرحته.

حيث وثق مواطن لحظة اشتعال النيران في جهاز “ساهر” مبتهجا بمن قام بإشعال النيران فيه، ومبينا أنه يبشر أصحاب المخالفات بأنه قد تم إتلافها.

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