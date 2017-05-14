14 مايو 2017 مـ / موافق 19 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | إعلامي يسخر من كسل الشباب السعودي وينتقد لاعبي المنتخب.. ويفاجئ المشاهدين بالركض في الجبال

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

سخر مقدم البرنامج الشهير “على خطى العرب” عيد اليحيى، من حالة الكسل اللي تعتري الشباب السعودي، وكذلك لاعبي المنتخب الذين يُتوقع منهم اللياقة والقوة، مؤكدا أنه سيصعد الجبل الذي أمامه راكضا، حيث طبق ذلك بعد ثوانٍ.

وقال اليحيى أثناء وقوفه على إحدى المناطق الأثرية فوق سفح الجبل إنه سوف يقوم بالركض لصعوده، مبررا بأن شباب الوطن العربي عموما والسعودي خصوصا قد أفسدهم الكسل، الذي يتجاوزهم ليعتري أفراد المنتخبات الرياضية، التي يُفترض أن تتميز باللياقة، ساخرا من اللاعبين الذين يُصابون بالإنهاك سريعا.

وطبق اليحيى نصيحته مباشرة بالركض بسرعة في سفح الجبل، وهو يكرر ساخرا: “شفتوا شلون؟ قايلكم اني بطل”، بينما يتبعه المصور الذي يركض وراءه أيضا.

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