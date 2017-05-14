فيديو | وفاءً لأخيه.. خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح معرض “نايف القيم” في جدة

(أنحاء) – متابعات :-
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) حفل افتتاح معرض وفعاليات “نايف.. القيم”، الذي يحتفي بإرث وزير الداخلية السابق وولي العهد الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، وذلك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وكان في استقبال خادم الحرمين كل من ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وأمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله.
وقد دشن خادم الحرمين الشريفين المعرض، واطلع على نموذج لما يضمه من صور للأمير نايف بن عبدالعزيز وأبرز إنجازاته ووثائقه وشهاداته والأوسمة التي حصل عليها، ثم تابع فعاليات المؤتمر بعد أن أخذ مكانه في المنصة الرئيسية.
فيديو 🎥
لحظة وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفل افتتاح معرض وفعاليات #نايف_القيم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦#جامعة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/OzKpJv6SJN
— معرض #نايف_القيم (@nayefalqym) May 14, 2017
#تغطية |
وصول #خادم_الحرمين_الشريفين لمقر فعاليات #نايف_القيم وتدشين المعرض المصاحب له في #جامعة_الملك_عبدالعزيز بـ #جدة#قناة_عين pic.twitter.com/oWgQ2YmlUf
— قناة عين (@iEN_tv) May 14, 2017