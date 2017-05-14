14 مايو 2017 مـ / موافق 19 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وفاءً لأخيه.. خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح معرض “نايف القيم” في جدة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) حفل افتتاح معرض وفعاليات “نايف.. القيم”، الذي يحتفي بإرث وزير الداخلية السابق وولي العهد الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، وذلك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وكان في استقبال خادم الحرمين كل من ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وأمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله.

وقد دشن خادم الحرمين الشريفين المعرض، واطلع على نموذج لما يضمه من صور للأمير نايف بن عبدالعزيز وأبرز إنجازاته ووثائقه وشهاداته والأوسمة التي حصل عليها، ثم تابع فعاليات المؤتمر بعد أن أخذ مكانه في المنصة الرئيسية.

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