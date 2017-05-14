شاهد.. وفاة شاب جامعي غرقاً أمام أقرانه بشلالات “المحتطبة” في أبها

(أنحاء) – متابعات :-
توفي شاب سعودي في المرحلة الجامعية، اليوم الأحد، غرقا خلال محاولته التنزه والسباحة مع مجموعة من أقرانه بتجمع مياه (غدير) والمسمى المحتطبة بقرية العلاية طريق السودة بأبها، فيما تمكنت فرق الإنقاذ بمدني عسير من انتشال جثته.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أنه في تمام الساعة السابعة و41 دقيقة صباحًا، تلقوا بلاغًا يفيد بغرق مواطن في العقد الثاني من العمر، وذلك خلال محاولته التنزه والسباحة مع أقرانه بغدير للمياه يسمى “المتحطبة” بقرية العلاية على طريق السودة، وهو تجمع صخري وعر يصل عمقه إلى 6 أمتار.
وأضاف أن فرق الإنقاذ باشرت الواقعة وتبين وفاة الشاب غرقًا متأثرًا بإسفاكسيا الغرق، حيث تمكن غواصو الدفاع المدني من انتشال جثمانه من قاع الغدير، ونقله إلى موقع تمركز الآليات ومسعفي هيئة الهلال الأحمر والجهة الأمنية المختصة، مؤكدًا أن الحادث سُلم للشرطة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.