15 مايو 2017 مـ / موافق 19 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الطفل شهيد “عملية المسورة الإرهابية” تفجرت رأسه في أحضان والدته.. ووالده يروي التفاصيل | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد تقرير تلفزيوني الكيفية التي استشهد بها الطفل جواد الداغر، إثر قيام عناصر إرهابية بإطلاق النار بعشوائية على المارة وعابري الطريق في حي المسورة بالقطيف، مشيرا إلى وفاته بطلقة في رأسه، أثناء اختبائه في حضن والدته.

وروى والد الطفل ويدعى مؤيد الداغر، في تصريح لقناة “الإخبارية”، تفاصيل لحظات استهداف مركبتهم بالرصاص من قبل العناصر الإرهابية، موضحا أن القدر أدخله إلى مكان إطلاق النار بعدما ضل الطريق في أحد الشوارع المظلمة، فتفاجأ باستهداف مركبتهم بوابل من الرصاص.

وأضاف الداغر أنه حاول الالتفات لمعرفة مصدر الرصاص والاستدارة بمركبته للهرب من المكان سريعا لإنقاذ أطفاله وزوجته، الذين بدت عليهم علامات الرعب والخوف من المشهد، مبينا أنه فوجئ خلال التفاته للاطمئنان على أطفاله بتفجر رأس ابنه “جواد”، بعد إصابته برصاصة وهو مختبئ داخل حضن والدته ، ليمتلئ المقعد الخلفي بالدماء.

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