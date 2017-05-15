العوضي واللاواقعية السياسية لدى الإسلاميين

بتاريخ مايو 15, 2017

(الجماعات الإسلامية-لجنة وطنية): بعدما كلف د.أحمد العيسى بحقيبة التعليم في ١٤٣٧/٢/٢٩ وخلال الشهر الأول تيقن بعدم قدرته على