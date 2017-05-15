15 مايو 2017 مـ / موافق 20 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العوضي واللاواقعية السياسية لدى الإسلاميين

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

الاستعمار، سايكس بيكو، التغريب، كل تلك المفردات لا تخلو من تنظيرهم للواقع وحشدهم لمجاميع الشباب العربي الإلتفاف حول أجندتهم مستفيدين من النمطية التاريخية للعقل العربي التي تعاني من تراجع حضاري قبل الاستعمار أي -وقت الحكم العثماني-وبعد خروجه من الأراضي العربية، وما أحدثه من انكفاء و(حسد) حضاري وصل الى المعاندة والعداء والاستعلاء عند البعض. 

وللحديث عن ذلك سنحاول قراءة أخر ما كُتب وما أُستجد في هذا الفكر (اللاواقعي)، ولنا في مقال للشيخ محمد العوضي في جريدة الرأي يوم السبت ١٣مايو ٢٠١٧ م تحت عنوان “كسروا عمودها الفقري” والتي تحولت الى محاضرة في تركيا محبوبة الإسلاميين في عصرنا الحاضر.

افتراضات الماضي:

في بداية مقال الشيخ العوضي يستشهد باللورد الإنكليزي -توماس ما كولي-  في خطابه عام 1835 م والذي تحدث فيه عن أهل الهند وخطة التغيير الثقافي الذي أوردها في خطبته بضرورة تغيير النظام التعليمي في الهند لكسر عمودها الفقري.

ولكي يتبين مدى عدم الجدية في فهم الواقع والذي ينتج قرارات وفهم مغلوط نناقش هذا المقدمة والتي حاول بها الشيخ إسقاطها على الواقع.

من المعلوم أنه عندما تحصل مشكله في الماضي ويتم حل جزء منها في الحاضر فإنه من الواقعية أن نتعامل مع الحاضر وهذا ما يكاد يكون المعمول به بين الدول  بعد الاستقلال والمعاهدات وهذا مالا يفهمه أصحاب هذه الأفكار ويحاولون جاهدين تفسير الواقع من خلال أمور نُسخة وتعداها التاريخ  ، بل  أنه يوجد إشكال زماني ومكاني في هذا الاسقاط  على الواقع  وهذا بأن – توماس ما كولي-  قال كلامه قبل 182 سنة  وهذه فترة جاء بعدها كثير من الأمور منها محاكمة الأفكار الاستعمارية  Colonialism ودحضها في الفكر الأوروبي إضافةً الى إشكال مكاني وهو أن الحديث سابقاً كان عن  الهند. 

ولنأخذ مثالاً واضحاً (دول أمريكا اللاتينية) حيث رضخت هذه الدول للاستعمار لسنوات طوال وقاومت بكل جسارة وبعد الاستقلال وذوبان الجليد تعاملت هذه الدول مع إسبانيا والبرتغال بشكل أكثر واقعية وسياسة.

ومن وجهة نظر أخرى ولتبيان مغالطات المقال فإن المناهج التعليمية في الوطن العربي يطغى عليها القومية كما في سوريا ومصر أو دينية كما هي في السعودية وقطر فأين وجه الشبه في جلب هذه الاستشهادات ؟!

إن ما حدث من استعمار في الماضي إنما هو نقطة سوداء في تاريخ البشرية وهو ما يعج به هذا التاريخ لذلك نحسب أن العقل البشري لطالما يحسن ويسعى لتصحح أخطاءه دائما فبالتأكيد نسبة الاقتتال في العصر الحاضر بين الجماعات والافراد أقل من العصور الماضية.

وأشير إلى معلومة تتداخل في سياق هذا المقال وهي بأن هناك مكتسبات فكرية وعلمية واقتصادية وعمرانية جراء الاستعمار في الأوطان العربية ولنا في الكويت أحد الممالك الدستورية في المنطقة نموذجاً كونها أم الديموقراطيات الخليجية وحسب ما أرخه الدكتور عبد الله النفيسي في أحد لقاءته على قناة الجزيرة وأنا أحسبها هنا وثيقة تاريخية وذلك عندما قال بأن البريطانيين عندما قرروا الانسحاب من الكويت طلبوا من السلطة الكويتية في حينها بتبني النظام الدستوري وإنشاء برلمان ليمارس الجميع حقوقهم.

اختزال وتعطيل مفهوم الهوية: 

يذكر الشيخ العوضي في مقالته إنه يطرح هذه الاطروحات في ملتقى الشباب المسلم الأوروبي فتخيل معي عزيزي القارئ عندما يتم استجلاب كل المقولات الصادرة في حقبة زمنية ماضية عن الاستعمار وعن مجموعة من الأصوليين الأوروبيين أمام جيل من المسلمين  الذين ينعمون بالجنسية الأوروبية وعن مدى هذا التشويش الحاصل و الموجه لهويتهم والذي أحاجج بأنه أفرز  أعداد كبيرة من المتطرفين من مسلمي أوروبا وقد كتبت مقال عن هذا الموضوع بعنوان:  من وراء تشويه الهوية الإسلامية في أوروبا !؟ http://www.an7a.com/257518/   

إشكاليات المنهج الفكري: 

في آخر استطلاع رأي قامت به جريدة Independent   البريطانية عام 2016 م   وكان سؤال الاستطلاع عن رأي المواطنين عما اذا كانت الامبراطورية البريطانية جيدة ام سيئة : فكانت الأجوبة كالتالي 43 %  قالوا انها جيدة، بينما قال 19 % فقط انها سيئة. أجاب 25 %  “لا”

وهنا يقع السؤال ماذا إن تم سؤال المواطن العربي عن فترة حكم العثمانيين لأجزاء من أوروبا؟ بالتأكيد أن أغلبية الإجابات ستكون جيدة. لكن السؤال الأخر ماذا سيكون ردة فعل القوميين الأوروبيين والأحزاب المسيحية تجاه هذه النتيجة كيف سنشرح لهم أنها جيده!  اعتقد أني أعرف جواب أصحاب هذا المنهج مسبقاً. حيث سيتم الاستعانة بمجموعة من المقولات للمهزمين أمام الإمبراطورية العثمانية المتطورة في وقتها ويتم التلويح بها  . وهنا تقع إحدى إشكاليات هذا المنهج في التفكير وذلك من حيث أنهم غير واقعيين عاجزين عن تحرير مصطلح  كــ (الاستعمار) مما أدى إلا جنوحهم في القول  بأن ما  يقوم به أي طرف مسلم من تدخل عسكري ليس استعماراً وما يقوم به غير المسلم من تدخل عسكري استعمار. 

المشعوذين وأصحاب نظرية المؤامرة:

يقول محمد العوضي في ختام مقالته فيما نصه ” إننا نحتاج إلى الانسان الذي يملك وعياً مستنيراً كلياً وإن كان متواضعاً في معلوماته ووظيفته أكثر من حاجتنا إلى الانسان الأكاديمي الذي لدية تخصصات عميقة “

وبهذا يمكن لنا معرفة سبب ديمومة هذه الأفكار والمصادر التي تتغذى منها كأنصاف المتعلمين والمثقفين فهم وجبه دسمه ومتوفرة بكثرة في العالم العربي  ، وفي المقابل هم يخشون الشخص الأكاديمي المتخصص الذي يطرح الأسئلة ويحاجهم فتغص حلوقهم بذلك.

في الختام أبعث تحية للشيخ العوضي وأقول له نحسبك كبير قومك وأعقلهم.

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