لمناقشة مقترحات احتفالية اليوم الوطني .. الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية بمحافظة ينبع تجتمع بمكتب هيئة السياحة

(أنحاء) – ينبع : ــ
انعقد صباح أمس بمكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع برئاسة مدير المكتب سامر العنيني وبحضور ممثلين عن الدوائر الحكومية والأجهزة الامنية والشرطية ومحافظة ينبع .
وتناول اللقاء عددا من المقترحات لتنظيم احتفالية اليوم الوطني ،وأجمع المشاركون بالاجتماع على اهمية توحيد مكان الاحتفال باليوم الوطني بمحافظة ينبع بمشاركة جميع الدوائر الحكومية وذلك لتوحيد الرؤى والخروج باحتفالية متميزة .
وعبرت الدوائر الحكومية والاجهزة الامنية عن استعدادها للمشاركة بفعالية في وتنظيم معارض لكل جهة وتأمين انطلاقة الفعالية وتنفيذها، واقترح ممثل ادارة تعليم ينبع ابراهيم المرواني استحداث عدد من الفعاليات لليوم الوطني بمشاركة فريق الصقور السعودية وتنظيم منتديات ثقافية واستضافة مؤرخين للحديث عن تاريخ اليوم الوطني والمملكة لتعريف الشباب والاجيال الجديد بما قد ينفعهم .
وأرجع مدير هيئة السياحة بمحافظة ينبع سامر العنيني تنظيم الاجتماع بشكل مبكر عن اليوم الوطني وذلك للتشاور والاتفاق حول المقترحات التي تطرحها الدوائر الحكومية وصولا لتنفيذ احتفالية متميزة وشاملة تحقق الاهداف المرجوة منها مشيرا الى ان توحيد الاحتفالية لتكون بالمنطقة التاريخية وبمشاركة جميع الدوائر الحكومية له أبعاد اقتصادية وسياحية ووطنية وذلك بتقليل تكاليف تنظيمه بشكل منفرد على الدوائر الحكومية بالإضافة لتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة التاريخية باعتبارها احد معالم تاريخ المنطقة والتي كانت معبرا تاريخيا لحجاج بيت الله والمعتمرين.
وخلص الاجتماع الى تحديد اجتماع آخر للتشاور حول المقترحات التي طرحت بهذا الاجتماع والخروج بصياغة نهائية لشكل الاحتفالية وفعالياتها ،ومن المتوقع ان يعقد الاجتماع المقبل في شهر رمضان المبارك او عقب اجازة العيد.