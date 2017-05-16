16 مايو 2017 مـ / موافق 20 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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انتحار حارس مدرسة بنات داخل مقر عمله في مكة المكرمة

بتاريخ أنحاء الوطن
تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

أقدم حارس يعمل بإحدى مدارس البنات في مكة المكرمة على الانتحار شنقاً، وذلك بربط حبل حول عنقه.

ومن جانبه أوضح  الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي بأن مركز القراره بشرطة العاصمة المقدسة تلقى اليوم بلاغاً عن وجود شخص متوفي داخل مقر عمله.

 واضاف القرشي أنه فور تلقي البلاغ انتقل رجال الضبط الجنائي رفق المختصين لموقع الحادثة حيث تبين أنه مواطن في العقد الخامس من العمر قام بإيذاء نفسه بربط حبل حول عنقة، واتضح بأنه يعاني من اعتلالات نفسية مزمنه، جري حفظ الجثمان بالمستشفي، وإحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص .

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