صور | مدني مكة يختتم فعاليات دورة الغوص التنشيطية الثانية

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة صباح اليوم الثلاثاء الموافق العشرون من شهر شعبان للعام 1438 فعاليات دورة الغوص التنشيطية الثانية بمقر مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وذلك بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد علي بن خضران المنتشري.
حيث شارك بالدورة مجموعة من أفراد الانقاذ، واستمرت لمدة شهر وتهدف لرفع مهارات المتدربين في مجال أعمال الغوص والإنقاذ المائي تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين.
وفي نهاية الدورة سلم اللواء المطرفي المتدربين والمدربين شهاداتهم وحثهم على الاستمرار في الاستفادة من هذه البرامج الموجهة، مقدما شكره للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والقائمين على التدريب.