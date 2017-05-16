صور | قيادات من الحرس الوطني تؤدي الصلاة على الشهيد “السبيعي” وتعزي أسرته بمحافظة رنية

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
قدم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني تعازيه ومواساته لوالد الشهيد الرقيب سعد بن ناصر السبيعي ـ رحمه الله ـ من منسوبي قوات الحرس الوطني بالحد الحنوبي، الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه أثناء أداء واجبه بمنطقة نجران .
ودعا سموه في اتصال هاتفي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته، ويتقبله في الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جهته أعرب ناصر بن مثيب السبيعي ـ والد الشهيد ـ عن شكره وتقديره لسمو الأمير متعب بن عبدالله على تعازيه ومواساته، مشيراً إلى أن ذلك ليس بمستغرب من قيادة هذه البلاد وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذين يتواصلون مع شعبهم في كل الظروف، مؤكداً أن استشهاد ابنه هو مصدر اعتزاز وفخر كونه ضحى بحياته دفاعاً عن دينه ووطنه، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.