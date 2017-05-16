أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»“السعودية للكهرباء” تحصل على المركز الأول بقطاع الخدمات والمرافق في استطلاع الهيئة العليا لتطوير الرياض
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