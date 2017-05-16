16 مايو 2017 مـ / موافق 20 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ميليشيا الحوثي توقف طباعة الصحيفة الرسمية للمخلوع صالح

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أوقفت ميليشيا الحوثي، طباعة الصحيفة الرسمية لحزب، الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في خطوة هي الأولى من نوعها بين الحليفين منذ سيطرتهما على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014.

وقال نشطاء في حزب المخلوع صالح، اليوم الثلاثاء، إن “الحوثيين الذين يسيطرون على مطابع التوجيه المعنوي، في صنعاء، أوقفوا في وقت متأخر من مساء الاثنين، طباعة صحيفة الميثاق الأسبوعية الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي العام”.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن محمد أنعم، الصحفي في حزب صالح، ورئيس تحرير صحيفة “الميثاق”، قوله في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه “تم رفض طباعة الصحيفة، التي تمثل لسان المؤتمر الشعبي العام (حزب المخلوع صالح)”.

وحمّل أنعم المسؤولية لـ”وزيري الدفاع والإعلام” في “حكومة” الحوثيين، غير المعترف بها دولياً.

ودعا “الصحفيين اليمنيين والعرب، وفي مقدمتهم اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين للتضامن مع الصحيفة”.

وكشف أنعم أن “الصحفيين والعاملين في صحيفة الميثاق يتعرضون لأسوأ أساليب الترهيب والملاحقة بدعاوى كيدية في المحاكم، حتى وصل الأمر لإيقاف طباعة الصحيفة تحت مبررات كاذبة وابتزازية (لم يذكرها)”.

وشدد أن “الهدف من منع طباعة الصحيفة، هو تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي وخنق صوت المؤتمر الشعبي العام”.

وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، توقفت معظم الصحف والقنوات التلفزيونية عن العمل.

وتشهد عدة محافظات يمنية، منذ خريف العام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية من جهة، وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى؛ مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

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