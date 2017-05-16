16 مايو 2017 مـ / موافق 20 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مراكز “التمويل المدعوم” تبدأ استقبال طلبات مستفيدي الصندوق العقاري

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

بدأت مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم اليوم , في استقبال طلبات المستفيدين من البرنامج الذين بادروا بحجز مواعيد لهم عبر موقع الصندوق, إذ تقوم هذه المركز بالإجراءات كافة نيابة عن المستفيدين، بدءاً من تقديم أوراقهم للبنوك أو الشركات التمويلية، ومتابعة طلبهم، حتى حصولهم على الموافقة المبدئية للتمويل المدعوم.

وأكد صندوق التنمية العقارية في بيان له اليوم أنه باستطاعة من صدرت الموافقة لهم الاستفادة من خدمات المركز، بعد حجزه موعداً للمراجعة عن طريق موقع الصندوق الإلكتروني، في الموعد المحدد له يقوم باصطحاب المستندات المطلوبة كافة، ليقوم بعدها المركز بالحصول على موافقة الجهات التمويلية للمستفيد، ومن ثم تصله رسالة نصية قصيرة من المركز تفيد بالموافقة المبدئية من الجهة التمويلية, مضيفاً أن المستفيد يقوم في مرحلة الإجراءات الأخيرة بزيارة موقع الصندوق الإلكتروني مرة أخرى وحجز موعد لاستلام خطاب اعتماد الدعم من المركز.

كما أوضح الصندوق أنه بإمكان جميع المستفيدين طلب المساعدة وطرح جميع استفساراتهم وشكاويهم على الرقم (920033321).

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن إطلاق مراكز خدمة المستفيدين، ستذلل كثير من العوائق السابقة في حصول المواطنين المستفيدين من برنامج “التمويل المدعوم”، من البنوك والشركات التمويلية، وسيظهر ذلك جلياً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توجيهات معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ ماجد الحقيل، شددت على تسريع إجراءات حصول المستفيدين على التمويل الذي يمكنهم من امتلاك مساكن لهم .

مما يذكر أن برنامج “التمويل المدعوم”، متوافق مع الشريعة الإسلامية، وجاء كجزء من مبادرات وزارة الإسكان لبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف تمكين المواطنين من الحصول بشكل سريع على التمويل السكني المناسب، وخدمة جميع من هم على قوائم انتظار الصندوق، خلال 5 سنوات كحد أقصى.

وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن عن تدشين مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم في “الرياض، وجدة، والدمام”، والعمل قائم على تدشينها في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القادمة.

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