16 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البيت الأبيض: ترامب سيوقع اتفاقيات عديدة مع السعودية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – وكالات :-

أشاد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اتش آر مكماستر في مؤتمر صحافي له من واشنطن، بدور المملكة في محاربة الإرهاب.

وشرح ماكماستر تفاصيل جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، حيث سيلقي الرئيس ترمب في الرياض خطاباً حول “رؤية سلمية للإسلام”، يسعى من خلاله إلى التأكيد على التزام واشنطن تجاه شركائها من الدول المسلمة.

وقال ماكماستر: “الهدف من الخطاب تجميع العالم الإسلامي ضد الأعداء المشتركين للحضارة، وإبراز التزام الولايات المتحدة تجاه شركائنا المسلمين”.

وأفاد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي سيوقع عدة اتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي والأمني بين بلاده والسعودية خلال زيارة للمملكة.

وأضاف المسؤول الأميركي أن ترمب سيلقي خطابه هذا أمام قادة “أكثر من 50 دولة مسلمة” والهدف منه “تجميع العالم الإسلامي ضد الأعداء المشتركين للحضارة وإبراز التزام الولايات المتحدة تجاه شركائنا المسلمين”.

ويشارك ترمب بعدها بافتتاح مركز يهدف الى “محاربة التشدد وللترويج للاعتدال” حسب المصدر نفسه، وتابع أن ترمب يريد أن يتواصل مع أتباع الديانات السماوية الثلاث خلال زيارته للشرق الأوسط.

كما أعلن ماكماستر أن الرئيس الأميركي سيزور مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بعد اجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس.

وأوضح ماكماستر للصحافيين أنه خلال زيارته إلى الأراضي الفلسطينية، سيعبر ترمب عن “الرغبة بتسهيل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، وسيحث القادة على اتخاذ خطوات تقود إلى السلام”، حسب “العربية”.

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