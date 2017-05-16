16 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مجسم لـ “مطار أبها الجديد” مع شرح لأهم مزاياه

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