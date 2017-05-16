16 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد ردة فعل مبتعثين فاجأهم زملاؤهم برسائل تهنئة صوتية من آباؤهم وأمهاتهم بمناسبة تخرجهم

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، رصد رد فعل  شبان مبتعثين للدراسة في الخارج بعد استماعهم لرسائل تهنئة صوتية من آبائهم وأمهاتهم بمناسبة تخرجهم من المراحل التي يدرسون بها.

ويبدو من المقطع أن زملاء الطلبة الخريجين فاجأوهم بالرسائل الصوتية التي عبر فيها آباؤهم وأمهاتهم عن فرحهم بتخرجهم، ودعوا لهم بالتوفيق ونيل أعلى المراتب العلمية والعودة للوطن سالمين غانمين، وتأثر الشباب المبتعثين.

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