16 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قرر فتح الغلاف الداخلي لباب السيارة للتحقق من عطب فانصدم بما وجد

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