16 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | الدفاع المدني يتدخل لإنقاذ شخص عالق بسيارته في السيول في رجال ألمع
﻿

فيديو | الدفاع المدني يتدخل لإنقاذ شخص عالق بسيارته في السيول في رجال ألمع

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تدخلت فرق الدفاع المدني في محافظة رجال ألمع أمس (الاثنين) لإنقاذ شخص علقت سيارته في السيول.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين لسيول وادي ريم بالمحافظة تدخل عدد من الأشخاص بصحبة أفراد الدفاع المدني، في محاولة لسحب سيارة الرجل العالقة في السيول، لتنجح آليات الدفاع المدني أخيرا في سحبها وإنقاذ الرجل.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق