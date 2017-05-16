16 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مضاربة جماعية بين عمالة سائبة في القصيم بسبب زبون

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شجاراً جماعياً بين مقيمين من عمالة سائبة، قال متداولوه إنه في أحد شوارع مدينة الرس بمنطقة القصيم، وأن سبب الشجار خلاف حول التفاوض مع أحد الزبائن.

وأظهر الفيديو أكثر من 10 أشخاص يظهر من هيئتهم أنهم من الجنسية المصرية، يتشاجرون ويعتدون على بعضهم بعنف، فيما حاول عدد من المتواجدين في الموقع التدخل ومحاولة فض المشاجرة، إلا أنهم لم يستطيعوا خوفاً من أن يطالهم الأذى في ظل الغضب الشديد الذي بدا على المتشاجرين.

وذكر عدد من المغردين على موقع “تويتر”، أن سبب الشجار هو قدوم أحد الزبائن لاختيار أحد العمال لتأدية عمل ما، وحدث خلاف بين العمالة حول السعر وأحقية العمل لدى الزبون أدى إلى نشوب المشاجرة بينهم، وأبدى المغردون استياءهم من تجاوزات العمالة السائبة.

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