أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»شرطة جازان تكشف حقيقة مقطع تهجم شخص بالسلاح على موظف بمستشفى الداير | فيديو
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