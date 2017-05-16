16 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة جازان تكشف حقيقة مقطع تهجم شخص بالسلاح على موظف بمستشفى الداير | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت شرطة جازان اليوم (الثلاثاء)، حقيقة مقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر شخصًا يتهجم بسلاح “جنبية” على أحد موظفي مستشفى الداير العام.

وأوضحت الشرطة أن حقيقة الأمر، أن ما ظهر في مقطع الفيديو كان مجرد فرضية تم تنفيذها بالمستشفى، وأن الشخص المهاجم لم يكن يؤدي إلا دوره فقط.

من جهتها، أكدت “صحة جازان” وفقًا لـ “سبق”، أن الفرضية المشار إليها، تم تنفيذها أول من أمس الأحد، وتمت بالتعاون مع ‏الجهات الأمنية بالمحافظة‎.‎

يُذكر أن مقطع فيديو تم تداوله اليوم، يظهر مواطنًا يهاجم موظفي مستشفى الداير العام، شرق منطقة جازان، بسلاح أبيض “جنبية”، كما أظهر الفيديو الجهات الأمنية وهي تسيطر عليه.

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