أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خال شهيد العوامية يروي عن تفاصيل حياته: تزوج من 3 أشهر.. وأسرته انتظرته بالرياض ليشاركهم رمضان
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