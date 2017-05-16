16 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خال شهيد العوامية يروي عن تفاصيل حياته: تزوج من 3 أشهر.. وأسرته انتظرته بالرياض ليشاركهم رمضان

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

روى فهد الشيباني، خال الشهيد وليد الشيباني، الذي اغتالته يد الإرهاب في حي المسورة بالقطيف، تفاصيل عن حياة الشهيد، اليوم (الثلاثاء)، والذي يحمل رتبة جندي في قوات الطوارئ‎.‎

وأوضح الشيباني، وفقًا لـ “الرياض”، أن الشهيد لم يتجاوز عمره 25 عاما، وأنه حديث الزواج، حيث لم يمضِ على زواجه 3 أشهر، ويسكن في مدينة الدمام مع بعض أقاربه، وينتقل إلى أهله وذويه في مدينة الرياض كلما أتيحت له الفرصة، بعد التحاقه بالعمل العسكري قبل سنتين تقريباً.

وأشار إلى أن وليد هو الثاني بين أخويه مشعل ومتعب، وهو من يعيل أسرته بعد وفاة والده بفترة ليست بالقصيرة، حيث كان ذووه ينتظرون خلال الأيام الماضية ليأتي في إجازته إلى منزلهم في مدينة الرياض، ليشاركهم الأجواء الرمضانيّة، إلا أن استشهاده أثناء تأدية واجبه في بلدة العوامية التي تشهد أعمالاً إرهابية في الآونة الأخيرة منعه من ذلك.

يُذكر أن الجندي وليد الشيباني، استشهد أثناء تصديه للأعمال التخريبية في محافظة القطيف، بعد إصابته بقذيفة آر بي جي من قبل العناصر الإرهابية التي تتحصن في حي المسورة بالعوامية القديمة.

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