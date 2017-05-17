17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إيران..والطوباويون العرب !

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

من يظن أن تدخل إيران في سوريا كان ردة فعل لاختطاف الثورة السورية من قبل المتطرفين..أو يحاول نفي تدخلها بأية طريقة فقد جانبه الصواب.

إيران منذ ثورة الخميني تضمن دستورها تصدير الثورة والمذهب الإمامي وتعمل منذ ذلك الوقت للتغلغل داخل المجتمعات والدول العربية..واستقطبت أتباع المذهب الشيعي خصوصاً إلى جامعاتها في قم..ومنهم على سبيل المثال بدر الدين الحوثي وحسن نصر الله ونمر النمر.. ودعمت من استطاعت بالسلاح كحزب الله والحوثيين..واليوم قتل عسكري بقذيقة آر بي جي في القطيف..وهذا له مدلول واضح..كما تم اكتشاف السلاح الإيراني في الكويت والبحرين..ولدى أتباعها من الشيعة تحديداً .. ومليشيات الحشد الشعبي الشيعية التابعة لها تهدد السعودية ليل نهار بالحرب وتحرير مكة كما قالها قبلهم الحوثيون ونصر الله..

بعد كل هذا .. هل نتوقع أن تتخلى إيران عن ربيبها العلوي في سوريا..

هؤلاء الطوباويون الذين يحاولون نفي مؤامرات إيران ضدنا .. إما أنهم لا يقرأون ولا يفهمون.. أو أنهم أتباع لإيران.. أو أنهم لا يريدون لهذا البلد خيراً.

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