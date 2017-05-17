17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | متحدث “الداخلية”: استخدام الإرهابيين في القطيف لسلاح الآر بي جي تطور خطير

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن العمل الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن في حي المسورة بالقطيف، يعد ضمن محاولات الإرهابيين اليائسة لإيقاف مشروع التطوير في المنطقة.

وكشف التركي عن المخطط الإرهابيين، في المنطقة من أجل استخدام أوكارهم الإجرامية في تخزين الأسلحة والمتفجرات والانطلاق منها لتنفيذ جرائمهم، مشددا على أنهم لا يختلفون عن أفراد التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش.

ويشار إلى أنه استشهاد الجندي أول وليد الشيباني في حي المسورة بالقطيف وإصابة 5 من رجال الأمن بعد تعرضهم لقذيفة آر بي جي.

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