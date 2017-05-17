17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الفراج: إذا كنت ترى أن لاعبي النصر متخاذلين لأسباب مالية فهل تثق وتتشرف بهم؟

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجَّه الإعلامي وليد الفراج سؤالاً للجمهور النصراوي حول موقفهم تجاه تخاذل لاعبي الفريق .

جاء ذلك في تقرير عرضه الفراج لآراء الجماهير في ضعف أداء لاعبي النصر في الآونة الأخيرة خلال حلقة من برنامجه أكشن يا دوري الذي يقدمه على فضائية MBC أكشن .

وعلق الفراج على التقرير موجهًا حديثه لجماهير فريق النصر الذين يرجعون تخاذل فريقهم إلى المشاكل المالية قائلاً: “هل تثق في هذا الفريق هل اللاعبون يتكاسلون وما يحضرون التدريبات لأنهم ما تلقوا رواتبهم فهل أنت كأحد مشجعي الفريق تثق في قريقك وتقول عنه مهؤلاء لاعبون ورجال النصر؟”.

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