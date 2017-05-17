17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية” تحذر من اتصالات وهمية تظهر على أنها سفارة المملكة بواشنطن

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من اتصالات وهمية تأتي من أشخاص مجهولين خارج المملكة، تظهر أرقامهم على أنها أرقام السفارة السعودية بواشنطن أو الملحقية الثقافية، ويطلبون منهم تحويل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة اللواء محمد المرعول أن وزارة الخارجية أبلغتهم عن تلقي السفارة في واشنطن العديد من الاتصالات من مواطنين داخل المملكة أفادوا أنهم تلقوا اتصالات من مجهولين تتضمن طلبات بتحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل التصديق على الشهادات التي حصلوا عليها من خلال دراستهم عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية.

وأضاف أن المواطنين أفادوا أنهم تلقوا تهديدات من المتصلين بإبلاغ وزارة الداخلية بأن هذه الشهادات مجهولة المصدر وغير معترف بها، وذلك في حال امتناعهم عن تحويل الأموال.

من جانبها، قالت السفارة إنه بعد التحري عن الموضوع، تبيَّن أن المكالمات لم تصدر من السفارة أو الملحقية رغم ظهور الأرقام الهاتفية الخاصة بها، ما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية لغرض الاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.

وأبلغت السفارة الملحقية لتنبيه المبتعثين كافة بعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات وتحذيرهم من الوقوع في مصيدة هؤلاء المجهولين.

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