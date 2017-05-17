17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشاهد من البروفات والاستعدادات النهائية لاحتفالية كأس “الملك”

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد مقطع فيديو آخر الاستعدادات الجارية قبيل انطلاق المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة غداً الخميس بجدة، حيث يظهر المقطع عدداً من الجوانب الاحتفالية التي يجري إعدادها للمناسبة.

ويظهر المقطع البروفات النهائية لفعاليات الاحتفال بهذه المناسبة، التي تتضمن أوبريت غنائي وطني، للملحن السعودي ممدوح سيف، بالإضافة للوحات فنية وطنية يشارك في تقديمها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 26 عاماً، يتدربون على أداء العمل لمدة 5 أيام.

وأوضح مشاركون أن تجمعهم يبدأ بأحياء جدة، حيث مكان سكن الكوادر المشاركة، ومن ثم تنطلق الحافلات نحو الاستاد، حيث تجري البروفات، التي بدأت منذ الأحد الماضي في الملعب الرديف، وستنتقل قبل 48 ساعة من موعد المباراة مساء غدٍ الخميس إلى الملعب الرئيسي الذي تجري فيه المناسبة، وفقاً لـ”عين اليوم”.

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