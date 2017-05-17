17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو يُظهر شاباً يرتكب ممارسات غير أخلاقية مع طالبة أمام مدرستها.. وشرطة الرياض تطيح به

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو متُداول شاباً يرتكب تجاوزات وممارسات غير أخلاقية مع طالبة بجوار إحدى مدارس البنات جنوب العاصمة الرياض، فيما أكدت شرطة العاصمة أنها ألقت القبض على الشاب.

وقال الناطق الإعلامي إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل المتضمن توثيق أحدهم لتجاوزات وممارسات غير أخلاقيه بجوار إحدى مدارس البنات جنوب الرياض، فقد تمكنت الفرق الميدانية لإدارة دوريات الأمن من ضبط المركبة وتحديد هوية صاحبها.

وأضاف أنه تم تسليم الشاب صاحب المركبة لمركز الشرطه المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص.

وكان المقطع الذي جرى تداوله أمس أظهر شاباً في سيارة يتحدث مع فتاة قيل إنها في المرحلة المتوسطة أمام مدرستها جنوب الرياض، حيث ظهرت وهي تقترب منه ويفتعلان ممارسات غير لائقة، فيما أشارت مصادر إلى أن الشاب في الخامسة والعشرين من العمر وأن الواقعة حدثت يوم الأحد الماضي قبيل الظهر.

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