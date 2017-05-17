17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“تعليم تبوك” يوضح حقيقة إلغاء قرار الوزير بإعفاء قائد مدرسة الكتب الممزقة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت إدارة تعليم تبوك، عدم صحة ما يتم تداوله حول العدول عن إعفاء أحد قادة المدارس على خلفية واقعة “تمزيق الكتب”، مؤكدة أن توجيه الوزير نافذ.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” أن ما تم تداوله في صحيفة إلكترونية حول تعليق مدير تعليم تبوك على التوجيه بإعفاء أحد قادة المدارس، جاء تفسيره بطريقة مغلوطة، مشددة على أن التوجيه نافذ.

وكان مدير مدرسة الرازي الابتدائية في مدينة تبوك عبدالله البلوي، قال إن مدير إدارة التعليم بالمنطقة أكد له عدم صحة قرار إيقافه عن العمل، وأنه لم يصله تبليغ رسمي بإيقافه.

وأشار إلى أن إدارة التعليم بدأت التحقيق معه أمس بحضور مدير تعليم المنطقة، مبيناً أنه أبلغ خلال التحقيق بأن ما حدث خارج المدرسة ليس من ضمن مسؤولياته.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أصدر قراراً الجمعة الماضية بإعفاء قائد مدرسة الرازي بتبوك، عقب اطلاعه على مقطع فيديو يُظهر عدداً من الطلاب يمزقون كتبهم الدراسية في الشارع العام أمام المدرسة٬ وقاموا بالصراخ بأعلى أصواتهم والاعتداء على السيارات العابرة.

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