أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“تعليم تبوك” يوضح حقيقة إلغاء قرار الوزير بإعفاء قائد مدرسة الكتب الممزقة
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