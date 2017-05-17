17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد كيف احتفل سعوديون بزواج مقيم سوداني في قريتهم

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

قرر أهالي مركز حديجة، التابع لمحافظة الدوامي، إقامة حفل زواج لمقيم سوداني يوم الجمعة الماضي، حيث شاركوه الاحتفال بحضور عدد من الجاليات السودانية بالإضافة لأهالي القرى المجاورة.

الجدير بالذكر أن والد الشاب السوداني قد أمضى ما يقارب 40 عامًا بين أهالي مركز حديجة، فاختار أن يقيم حفل زواج ابنه بين أهالي المنطقة الذين عاش بينهم منذ فترة طويلة، وسط ترحيب منهم، حيث قاموا بمشاركته في الترتيبات والاستقبال.

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