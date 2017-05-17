17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حادث غريب .. انحراف سيارة “جمس” وصدم عامل جالس أمام محل في نجران

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثقت كاميرا مراقبة لأحد المحلات التجارية في شارع بنجران، أمس الثلاثاء، اصطدام مركبة بالمحل ومقتل عامل.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لاقتحام سيارة دفع رباعي لمحل تجاري، بعد اصطدامها بسيارة أخرى من الخلف.

وفاجأت السيارة مركبة الدفع الرباعي من الخلف، ما أدى إلى انحرافها، واصطدامها بزجاج المحل التجاري، الذي كان يجلس أمامه عامل يمسك بجواله.

وأوضح متداولو المقطع أن العامل لاقى حتفه في الحال بعدما أصيب بجروح بالغة.

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