17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»متحدث “المرور” : قطع الإشارة الصفراء ليست مخالفة مرورية
﻿

متحدث “المرور” : قطع الإشارة الصفراء ليست مخالفة مرورية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان ما تم تداوله من أن تجاوز إشارة المرور وهي باللون الأصفر يعتبر مخالفة تستحق تحرير مخالفة مرورية.

وأضاف الربيعان أن اللون الأصفر كما هو معروف دولياً هو إيعاز بالاستعداد والتهيؤ للوقوف، داعياً الجميع إلى عدم التعاطي مع الأخبار التي تصدر من غير المصادر والقنوات الرسمية، حسب “الرياض”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق