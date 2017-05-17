17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض توقف سيدتين على خلفية مقطع فيديو “المرأة الساحرة”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو تم توثيقه داخل أحد مراكز التصوير شمال العاصمة الرياض من قبل أحدهم لامرأة مفيدا عن حيازتها لأوراق تحوي طلاسم سحرية.

وأضاف: “عليه فقد تمكنت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعد جملة من الإجراءات السريعة من ضبطها و امرأة أخرى ادعت أنها هي من زودتها بتلك الأوراق”.

وتابع أنه جرى إيداعهن سجن النساء و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لمواطن يصور سيدة من جنسية عربية بعد اتهامها بتصوير طلاسم سحرية، وقام بتصوير لوحة السيارة التي تقلها، في حين حاولت السيدة المتهمة بالسحر قدر الإمكان التوسل للمصور وصاحب المحل بعدم التصوير.

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