17 مايو 2017 مـ / موافق 21 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | منصور البلوي يعلن ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن رئيس نادي الاتحاد السابق منصور البلوي ترشحه لرئاسة النادي في حال فتح باب الانتخابات، خلال الفترة المقبلة من قبل الهيئة العامة للرياضة. وقال البلوي: «فور الإعلان الرسمي من قِبل هيئة الرياضة بخصوص الانتخابات الإلكترونية، سأقدم ملفي رسمياً».

وتنتظر إدارة الاتحاد الحالية برئاسة حاتم باعشن الإعلان النهائي من قِبل هيئة الرياضة بشأن تكليفهم بموسم آخر، أو عقد الانتخابات الإلكترونية، علماً بأن باعشن أعلن مسبقاً عدم قبوله بالتكليف.

ويحيط الغموض بمستقبل رئيس النادي الحالي حاتم باعشن، حيث يعاني الأصفر والأسود من أزمة مالية طاحنة. وستقوم هيئة الرياضة السعودية بتعيين مجلس حال انحصار الترشحات تجاه مرشح واحد، بشرط دفع شيك مصدق بـ30 ألف ريال سعودي، ومن المتوقع فتح باب الانتخاب إذا تعدد مرشحو رئاسة النادي.

ويرتبط منصور البلوي بنادي الاتحاد منذ صغره حيث أنه كان مشجعاً ثم إداريا حتى تولى رئاسة نادي الاتحاد في العام 2003, قبل أن يقوده للفوز بكأس دوري أبطال آسيا خلال العامين 2004 و2005 ما منحه فرصة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية في اليابان والحصول على المركز الرابع عالميا.

واستطاع نادي الاتحاد أن يحقق في عهد منصور البلوي بطولات مهمة كالفوز بكأس ولي العهد السعودية وبطولة الدوري المحلي لكرة القدم, وبطولة الأندية العربية، وغيرها من البطولات حيث حقق خلال فترة رئاسته 232 بطولة على مختلف الالعاب وهو رقم قياسي.

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